МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Средний чек российских салонов красоты в сентябре вырос за год на 12%, до 1419 рублей, но дороже всего эти услуги обходятся москвичам, чек в столице выше среднего уровня по стране почти в 1,5 раза, следует из исследования компании "Эвотор", предоставленного РИА Новости. Средний размер микрозайма в России вырос в августе на 5,5%

Аналитики проанализировали данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов по всей стране за период с 1 по 20 сентября в текущем и прошлом году. "Россияне тратят в салонах красоты в среднем 1,419 тысячи рублей за одно посещение. Дороже всего услуги бьюти-индустрии обходятся москвичам, причем в столице растет спрос на детский и мужской маникюр", — пришли к выводу эксперты.

Так, средняя цена женской стрижки в стране за анализируемый период выросла в годовом выражении на 6%, до 868 рублей, а средняя цена маникюра c покрытием — на 5%, до 1533 рублей. Но в Москве за услуги салонов красоты придется заплатить почти в 1,5 раза дороже: по оценке экспертов, жители столицы в среднем оставляют там 2067 рублей, платя в среднем 1702 рубля за женскую стрижку и 1650 рублей — за маникюр.

Исследование "Эвотора" также показало рост спроса на детский и мужской маникюр: среднее количество чеков с такой услугой для детей в текущем году выросло в салонах по стране в 2,5 раза, для мужчин — еще сильнее, в четыре раза. "В то же время детский и мужской маникюр остаются не массовой услугой салонов красоты", — отметили в компании.

Анализ спроса на бьюти-услуги в Санкт-Петербурге показал, что там средний чек салонов красоты составляет 1427 рублей, женская стрижка в среднем стоит 1076, а маникюр — 1630 рублей. "В Северной столице также популярен мужской маникюр, его средняя цена — 964 рубля. Среднее количество чеков с этой услугой по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 раза", — уточнили в "Эвоторе".

Средний чек салонов красоты в Краснодарском крае составляет 1811 рублей, женской стрижки — 791 рубль, а маникюр — 1286 рублей. "Как и в столице, в Краснодарском крае популярен мужской маникюр. Среднее количество чеков с этой услугой в сентябре было в три раза больше, чем в прошлом году", — сообщили в компании, уточнив среднюю цену — 814 рублей.

Жители Самарской области за одно посещение салона красоты в среднем тратят 1542 рубля, в Приморье и Красноярском средний чек салонов красоты достигает 1472 и 1420 рублей. Ниже среднероссийского показателя — услуги, в частности, в Хабаровском крае (средний чек — 1149), Свердловской области (1072), Новосибирской и Нижегородской областях (1055 и 1017 рублей соответственно).

В Ростовской область средний чек салонов красоты составляет 673 рубля, женской стрижки и маникюра — 469 и 1079 рублей, их размер в Кемеровской области — 670, 410 и 1116 рублей соответственно. Меньше тысячи рублей за красоту ногтей платят жители Волгоградской области (935); средний чек бьюти-салонов там составляет 639 рублей, а женской стрижки — 557 рублей.

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