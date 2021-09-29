МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Поиск кинотеатров на картах крупных городов России в сентябре вырос почти на 40% в сравнении с августом, что может быть связано с выходом громких кинопремьер в первом месяце осени, сообщили РИА Новости в геосервисе 2ГИС. Стало известно, насколько успешны российские фильмы в 2021 году

"С помощью карт сегодня люди могут выбрать кинотеатр по отзывам зрителей и времени в пути, купить билет и построить оптимальный маршрут с учетом пробок. По данным 2ГИС, поиск кинотеатров на картах крупных городов в сентябре вырос почти на 40% в сравнении с августом", — говорится в сообщении.

Сильнее всего поиск кинотеатров в сентябре вырос в Москве — почти в 1,6 раза, чуть меньше в Уфе и Санкт-Петербурге — на 45%, а меньше всего среди городов-миллионников интерес к кинотеатрам вырос в Нижнем Новгороде и Новосибирске — на 19% и 11% соответственно.

"На приток зрителей в кинотеатры в сентябре 2021 года не могли не повлиять громкие премьеры — по всей видимости, они заинтересовали аудиторию больше, чем августовские. В доковидном 2019 году было по-другому — сентябрь не показывал столь бурного роста интереса, в августе кинотеатры искали даже немного чаще", — добавили эксперты.

По сравнению с сентябрем 2019 года кинотеатры в первый месяц осени 2021 года, по данным 2ГИС, искали на 34% чаще. Самый заметный рост — в Санкт-Петербурге — в 1,7 раза, Перми — почти в 1,6 раза и Москве — на 40%. При этом в Уфе рост поиска кинотеатров в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2019 года составил всего 0,8%, в Екатеринбурге — 0,2%, а в Ростове-на-Дону наблюдалось снижение на 0,9%.

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