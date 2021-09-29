МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Более трети россиян страдают от холода на работе этой осенью из-за раннего прихода низких температур, следует из исследования сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Власти заявили об объективных проблемах стартующего отопительного сезона

"34% россиян страдают от холода на работе этой осенью", — говорится в сообщении. Исследование было проведено 22-26 сентября во всех регионах страны (1982 респондента) среди работающих клиентов сервиса.

При этом, по данным исследования, 23% отметили отсутствие отопления в офисе, а у 19% тепло уже включили, но это не помогло. "В большинстве российских регионов холодная осенняя погода наступила на месяц раньше обычного, и коммунальные службы не успели вовремя дать тепло в здания", — пояснили эксперты.

В исследовании также отметили, что чаще всего этой осенью замерзают сотрудники складов, магазинов, а также работники сферы услуг и общепита.

"Среди основных способов борьбы с холодом на работе – горячий чай или кофе (28%), более теплая одежда (20%), использование дополнительного обогревателя или включение кондиционера на прогрев (15%), а 6% признались, что носят с собой коньяк, чтобы согреться", — добавили эксперты.

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