ПЕКИН, 29 сен — ПРАЙМ. Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, над которым нависла угроза дефолта, продаст акции Shengjing Bank на общую сумму 9,9 миллиарда юаней (около 1,5 миллиарда долларов), говорится в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже. СМИ: Вашингтон обсуждал с Пекином уменьшение импорта нефти из Ирана

Evergrande продаст 1,75 миллиарда акций по цене 5,7 юаня за штуку (0,88 доллара) государственной компании Shenyang Shengjing Finance Investment Group. Сделка состоится на фоне того, что на этой неделе девелопер должен выплатить проценты по облигациям на 47,5 миллиона долларов.

"Проблема ликвидности компании существенно повлияла на Shengjing Bank", — отметил в заявлении глава Evergrande Хуэй Ка Янь.

Продаваемая Evergrande часть акций составляет 19,93% выпущенного акционерного капитала Shengjing Bank. Хуэй Ка Янь добавил, что приобретение этой доли государственной компанией поможет стабилизировать деятельность Shengjing Bank и в то же время поможет увеличить и сохранить стоимость 14,75% доли в Shengjing Bank, которая после сделки останется у девелопера.

Стоимость акций Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже после заявления о продаже доли в Shengjing Bank выросла на 10%, свидетельствуют данные торгов. На закрытии торгов во вторник акции компании стоили 2,670 гонконгского доллара за штуку, после заявления о продаже они начали резко расти: по состоянию на 10.41 по местному времени (5.41 мск) цена акции составляла 2,960, а к 10.50 (5.50 мск) достигла 3,010.

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.

Evergrande в прошлый четверг должен был выплатить проценты на 83,5 миллиона долларов по выпущенным долларовым облигациям на 2 миллиарда долларов со сроком погашения в марте 2022 года. Компания перед наступлением срока платежа заявляла, что "решила вопрос" с выплатой купонного дохода, но больше никаких подробностей не предоставляла. Тем не менее, по данным СМИ, даже если платеж не был произведен в минувший четверг, формально компания не будет находиться в состоянии дефолта. Дефолт будет, только если она не осуществит платеж в течение 30 дней.

Далее Evergrande должна выплачивать проценты каждый месяц — в октябре, ноябре и декабре.

Читайте также:

В России ожидают достигнуть исторического максимума в торговле с Китаем