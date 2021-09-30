МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Минпромторг рекомендовал торговым сетям переходить от практики закупок на тендерах, то есть электронных торгах, к прямым договорам с поставщиками применительно к некоторым товарам социальной группы. Об этом "Известиям" рассказал замминистра Виктор Евтухов. Продуктовая депрессия: что подорожает этой осенью первым

Он уточнил, что предложение касается продукции, подверженной сезонным ценовым колебаниям. Это мясо, молоко, "борщевой набор", яйца.

По словам Евтухова, ведомство прорабатывает возможность законодательного закрепления этой нормы. Он подчеркнул, что переход к прямым договорам позволит заметно снизить конечную цену "на полке".

Источник в отрасли пояснил, что при таком сотрудничестве стороны фиксируют стоимость продукции в договоре на длительный срок — от шести месяцев до года.

Так, с начала этого года и до мая тендерные цены на яйца оставались на крайне высоком уровне, а летом, по информации производителей, снизились ниже себестоимости, отметил Евтухов.

"По долгосрочным договорам стоимость яиц более стабильна, а волатильность по году ниже, — подчеркнул замминистра. — Насколько нам известно, в течение года закупочные цены на яйца при поставках по долгосрочным договорам могут колебаться в районе 20%, сохраняя положительную рентабельность продаж для производителей. В то время как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отличаться в два-три раза".

Евтухов добавил, что такая серьезная амплитуда закупочных цен влияет на весь рынок и отражается на закупках других товаров. "В итоге мы видим "качели" в течение года по всей рознице, о чем и докладывают Росстат и ФНС", — сказал он.

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