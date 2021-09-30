"Коммерсант": поставщики уведомили торговые сети о повышении цен на минтай на 10%
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Поставщики уведомили торговые сети о повышении цен на минтай на 10%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя одной из федеральных сетей.
По данным издания, причиной роста цен стало двукратное повышение стоимости на перевозку рефрижераторными вагонами. Рыбопромышленники и трейдеры сократили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том числе минтая и его филе. Это вынудило Росрыболовство обратиться в ФАС с просьбой проверить обоснованность действий операторов.
В начале 2021 года перевозка в рефрижераторных секциях стоила 9 рублей за килограмм, в контейнерах — 10 рублей, а в августе — уже 16 и 20 руб. соответственно. Цена транспортировки авторефрижераторами выросла с 15,5 до 22 рублей. Годом ранее цена на пике достигала 15–16 рублей за килограмм.
Глава объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил, что рост стоимости логистики выходит за рамки объективных экономических обоснований.
Один из собеседников издания отметил, что производители и трейдеры уже начали останавливать вывоз недорогой рыбы. Это невыгодно из-за высокой стоимости перевозок, отметил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
В итоге холодильные мощности на Дальнем Востоке сейчас загружены на 90%, а 60% складов занимают минтай, сельдь, скумбрия, в то время как раньше соотношение было другим — 80–85% приходилось на дорогие лососевые виды.
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