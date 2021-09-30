МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Поставщики уведомили торговые сети о повышении цен на минтай на 10%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя одной из федеральных сетей. Минпромторг нашел способ стабилизации цен на важные продукты

По данным издания, причиной роста цен стало двукратное повышение стоимости на перевозку рефрижераторными вагонами. Рыбопромышленники и трейдеры сократили отгрузку с Дальнего Востока недорогой рыбы, в том числе минтая и его филе. Это вынудило Росрыболовство обратиться в ФАС с просьбой проверить обоснованность действий операторов.

В начале 2021 года перевозка в рефрижераторных секциях стоила 9 рублей за килограмм, в контейнерах — 10 рублей, а в августе — уже 16 и 20 руб. соответственно. Цена транспортировки авторефрижераторами выросла с 15,5 до 22 рублей. Годом ранее цена на пике достигала 15–16 рублей за килограмм.

Глава объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил, что рост стоимости логистики выходит за рамки объективных экономических обоснований.

Один из собеседников издания отметил, что производители и трейдеры уже начали останавливать вывоз недорогой рыбы. Это невыгодно из-за высокой стоимости перевозок, отметил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В итоге холодильные мощности на Дальнем Востоке сейчас загружены на 90%, а 60% складов занимают минтай, сельдь, скумбрия, в то время как раньше соотношение было другим — 80–85% приходилось на дорогие лососевые виды.

Читайте также:

В России подорожал еще один продукт