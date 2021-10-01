МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" инвестирует 3,5 миллиарда рублей на поддержку локальных продавцов, в частности, малого бизнеса во время распродажи 11 ноября (приурочена к празднованию Дня холостяка в Китае), говорится в сообщении интернет-платформы. Mail.ru Group инвестирует в AliExpress Russia более 60 миллионов долларов

"Главным нововведением распродажи 11.11 на AliExpress станут самые значимые за российскую историю платформы меры поддержки локальных продавцов. Маркетплейс инвестирует рекордные 3,5 миллиарда рублей: средства пойдут преимущественно на продвижение товаров российских продавцов и субсидирование скидок", — сообщается в релизе.

Помимо этого, локальные продавцы смогут не платить за доставку заказов, оформленных во время распродажи — компания указывает, что данная мера направлена в первую очередь на поддержку малого бизнеса и новых партнеров платформы — магазинов, у которых меньше 1 тысячи заказов.

В 2020 году оборот распродажи "11.11" на AliExpress составили 19,3 миллиарда рублей, из которых 3,3 миллиарда — оборот российских продавцов. По сравнению с 2019 годом данный показатель вырос в 1,3 раза. "По прогнозам компании, инвестиции от платформы в распродажу 2021 года позволяет значительно увеличить оборот локальной части маркетплейса по сравнению с прошлогодней распродажей", — добавляется в сообщении.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, холдинга USM и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте" для покупок внутри соцсети через мини-приложение AliExpress.