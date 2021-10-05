МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. На российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, причем наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания, говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минфином в рамках внесенного в Госдуму бюджетного пакета. Названа причина роста цен на свинину в магазинах

К внутренним предпосылкам перегрева ведомство относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Среди внешних факторов указывается бюджетно-кредитая накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей̆ в отдельных товарных группах. Эти факторы, по оценке министерства, формируют "повышенный инфляционный фон".

Как сообщили газете "Известия" в ФАС, ведомство постоянно проводит мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в рамках поручения президента. Там подчеркнули, что не ведут разработку законопроекта, который ограничивает наценки на продукты в торговых сетях.

Цены на продукты питания растут опережающими темпами. По последним данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%. Стоимость продовольственных товаров за год выросла на 7,7%. Больше всего из продуктов питания подорожали сахар (на 38,1%), подсолнечное масло (на 27,3%) и яйца (на 15,4%).

Слово "перегрев" в России обычно используют монетарные власти по отношению к ситуации с кредитованием. Перегревом неоднократно назывался стремительный рост ипотеки или необеспеченных займов граждан. Рост цен на продукты перегревом не назывался даже в 2014 году, когда инфляция превышала 10%, отмечает издание.

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