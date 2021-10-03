Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Энергокризис, наступающий на ведущие мировые державы, спутал карты производителям: их издержки растут, что не может не отразиться на ценах на товары, продукты и услуги. Как это коснется России, что подорожает первым и какие категории вырастут в цене быстрее всего, выяснил "Прайм".
В ЕВРОПЕ ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА
Жесткий энергетический кризис, который начался в Европе, по мнению авторитетных экспертов, ее границами не ограничится. Информационные сообщения о том, что цены на газ там зашкалили за тысячу долларов, уже не воспринимаются, как что-то необычное. Большинство к ним давно привыкли и относятся как к заурядным.
На сегодняшний день называют по крайней мере две главные причины случившегося — это политизация газового рынка и неподготовленный энергопереход к "зеленой экономике". Уже звучат пророчества — миллионы людей зимой ощутят тяжелые последствия от резкого роста цен на газ. И на фоне того, что происходит на мировых рынках, такие прогнозы уже не кажутся какими-то слишком экстремальными. Европейские газохранилища находятся на историческом минимуме для этого сезона — они заполнены на 72% вместо прошлогодних 92%, а в Германии вообще всего на 65%.
Бурные события на рынке энергетики бьют по другим отраслям и перекидываются через границы ЕС на другие страны и континенты. Так, сообщается, что ценовой скачок газовых цен вынудил некоторых производителей удобрений в Европе сократить выпуск продукции. Последствия понятны — рост издержек для фермеров и удорожание продовольствия.
И это уже происходит. Так, в Британии из-за высоких цен на энергию некоторые поставщики продовольствия обанкротились. В Китае из-за удорожания энергоносителей страдают производители керамики, стекла и цемента. Чтобы выжить, они поднимают цены. Как следствие, растут затраты в строительной отрасли. В Бразилии энергокризис ударил по домовладельцам. Им приходится оплачивать коммунальные услуги по завышенным тарифам.
УПРАВЛЯЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Процесс всеобщего подорожания непременно затронет и Россию, хотя, в отличие от пострадавших стран, газ мы производим, а не импортируем, уверены эксперты.
"В ближайшее время цены на продовольствие, одежду, бытовые приборы в мире будут расти, все будет дорожать", — говорит экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
о его мнению, бесконтрольная эмиссия, которой занимались западные правительства, накачивая свои экономики деньгами, не пройдет бесследно.
Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей КонФОП Дмитрий Янин согласен с мыслью, что рост цен на энергоносители отразится на потребительском рынке. Однако резкого скачка не будет.
"Правительство сейчас озабочено сдерживанием темпов инфляции. Понятно, о том, чтобы остаться в пределах 5-6%, как планировалось, речи уже не идет. Власти прилагают усилия, чтобы инфляция измерялась однозначными цифрами и не перескочила к двузначным показателям" — говорит Янин.
В таких условиях важно удержать розничные цены на бензин и услуги ЖКХ. "В России существует и успешно применяется механизм сдерживания цен на бензин, используются схемы субсидирования нефтяных компаний при увеличении их затрат на сырье. Поэтому в перспективе автомобильное топливо может и подорожает, однако резкого одномоментного скачка не будет"- говорит Дмитрий Янин. Гораздо большая вероятность, считает эксперт, что в среднесрочной перспективе произойдет ускоренный рост на тарифы ЖКХ.
Всплеск на рынке энергоносителей пришелся на теплое время года, поэтому пока непонятно, как будет складываться ситуация с уровнем оплаты за тепло для потребителей зимой. "Затраты предприятий, которые обеспечивают теплом наши дома, вырастут, вопрос — кто их будет оплачивать. Последнее слово здесь остается за властями, от их решения зависит, кто будет оплатит расходы коммунальщиков — потребители тепла или все-таки предприятия ЖКХ", — говорит Янин.
Ситуация была бы более понятной, если бы такие проблемы возникли до выборов, тогда бы, конечно, цены на коммунальные услуги попридержали, но сейчас делать какие-либо прогнозы достаточно сложно.
РОСТА ЦЕН НЕ ИЗБЕЖАТЬ
Более категоричных позиций на происходящее придерживается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. плеханова Мария Долгова. Она говорит, что поскольку практически вся электроника, автомобили, технически сложная продукция в нашей стране импортные, то при повышении затрат у зарубежных производителей потребительские цены на эти товары неминуемо возрастут не менее, чем на 10-15%.
Цены импортных продовольственных и потребительских товаров — одежда, обувь — также могут увеличиться в диапазоне 5-10%.
Также повысятся цены на импортируемые удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, что повлияет на затраты российских сельхозпроизводителей и, впоследствии отразится на потребительских ценах отечественных продовольственных товаров. Они подрастут на 1-3%.
По мнению Колташова, у властей есть инструменты для недопущения скачка цен. "В сложившихся условиях важно огородить внутренний рынок от импорта инфляции и наполнить его товарами. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются — ограничен вывоз продовольствия. Следует принимать меры, дабы не допустить ослабления рубля, а, может, и укрепить его, заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20211003/834853089.html