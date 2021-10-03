МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Энергокризис, наступающий на ведущие мировые державы, спутал карты производителям: их издержки растут, что не может не отразиться на ценах на товары, продукты и услуги. Как это коснется России, что подорожает первым и какие категории вырастут в цене быстрее всего, выяснил "Прайм". Парадоксы инфляции. Как изменятся цены на продукты осенью

В ЕВРОПЕ ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА

Жесткий энергетический кризис, который начался в Европе, по мнению авторитетных экспертов, ее границами не ограничится. Информационные сообщения о том, что цены на газ там зашкалили за тысячу долларов, уже не воспринимаются, как что-то необычное. Большинство к ним давно привыкли и относятся как к заурядным.

На сегодняшний день называют по крайней мере две главные причины случившегося — это политизация газового рынка и неподготовленный энергопереход к "зеленой экономике". Уже звучат пророчества — миллионы людей зимой ощутят тяжелые последствия от резкого роста цен на газ. И на фоне того, что происходит на мировых рынках, такие прогнозы уже не кажутся какими-то слишком экстремальными. Европейские газохранилища находятся на историческом минимуме для этого сезона — они заполнены на 72% вместо прошлогодних 92%, а в Германии вообще всего на 65%.

Бурные события на рынке энергетики бьют по другим отраслям и перекидываются через границы ЕС на другие страны и континенты. Так, сообщается, что ценовой скачок газовых цен вынудил некоторых производителей удобрений в Европе сократить выпуск продукции. Последствия понятны — рост издержек для фермеров и удорожание продовольствия.

И это уже происходит. Так, в Британии из-за высоких цен на энергию некоторые поставщики продовольствия обанкротились. В Китае из-за удорожания энергоносителей страдают производители керамики, стекла и цемента. Чтобы выжить, они поднимают цены. Как следствие, растут затраты в строительной отрасли. В Бразилии энергокризис ударил по домовладельцам. Им приходится оплачивать коммунальные услуги по завышенным тарифам.

УПРАВЛЯЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Процесс всеобщего подорожания непременно затронет и Россию, хотя, в отличие от пострадавших стран, газ мы производим, а не импортируем, уверены эксперты.

"В ближайшее время цены на продовольствие, одежду, бытовые приборы в мире будут расти, все будет дорожать", — говорит экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

о его мнению, бесконтрольная эмиссия, которой занимались западные правительства, накачивая свои экономики деньгами, не пройдет бесследно.

Председатель правления международной конфедерации обществ потребителей КонФОП Дмитрий Янин согласен с мыслью, что рост цен на энергоносители отразится на потребительском рынке. Однако резкого скачка не будет.

"Правительство сейчас озабочено сдерживанием темпов инфляции. Понятно, о том, чтобы остаться в пределах 5-6%, как планировалось, речи уже не идет. Власти прилагают усилия, чтобы инфляция измерялась однозначными цифрами и не перескочила к двузначным показателям" — говорит Янин.

В таких условиях важно удержать розничные цены на бензин и услуги ЖКХ. "В России существует и успешно применяется механизм сдерживания цен на бензин, используются схемы субсидирования нефтяных компаний при увеличении их затрат на сырье. Поэтому в перспективе автомобильное топливо может и подорожает, однако резкого одномоментного скачка не будет"- говорит Дмитрий Янин. Гораздо большая вероятность, считает эксперт, что в среднесрочной перспективе произойдет ускоренный рост на тарифы ЖКХ. Росстат сообщил о недельном изменении цен на ряд продуктов

Всплеск на рынке энергоносителей пришелся на теплое время года, поэтому пока непонятно, как будет складываться ситуация с уровнем оплаты за тепло для потребителей зимой. "Затраты предприятий, которые обеспечивают теплом наши дома, вырастут, вопрос — кто их будет оплачивать. Последнее слово здесь остается за властями, от их решения зависит, кто будет оплатит расходы коммунальщиков — потребители тепла или все-таки предприятия ЖКХ", — говорит Янин.

Ситуация была бы более понятной, если бы такие проблемы возникли до выборов, тогда бы, конечно, цены на коммунальные услуги попридержали, но сейчас делать какие-либо прогнозы достаточно сложно.

РОСТА ЦЕН НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Более категоричных позиций на происходящее придерживается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. плеханова Мария Долгова. Она говорит, что поскольку практически вся электроника, автомобили, технически сложная продукция в нашей стране импортные, то при повышении затрат у зарубежных производителей потребительские цены на эти товары неминуемо возрастут не менее, чем на 10-15%.

Цены импортных продовольственных и потребительских товаров — одежда, обувь — также могут увеличиться в диапазоне 5-10%. В России подорожал еще один продукт

Также повысятся цены на импортируемые удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, что повлияет на затраты российских сельхозпроизводителей и, впоследствии отразится на потребительских ценах отечественных продовольственных товаров. Они подрастут на 1-3%.

По мнению Колташова, у властей есть инструменты для недопущения скачка цен. "В сложившихся условиях важно огородить внутренний рынок от импорта инфляции и наполнить его товарами. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются — ограничен вывоз продовольствия. Следует принимать меры, дабы не допустить ослабления рубля, а, может, и укрепить его, заключил он.