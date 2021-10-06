МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Малый бизнес в России готовится к возможной четвертой волне коронавирусной инфекции и налаживает новые каналы продаж, сокращает расходы и берет кредиты, показало исследование облачного сервиса "МойСклад", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Голикова рассказала о неблагоприятных тенденциях COVID

"Предприниматели назвали меры, которые они предприняли, чтобы сократить свои риски в преддверии возможной четвертой волны коронавируса. 32,4% заявили, что открыли новые каналы продаж: маркетплейсы, интернет-магазины или социальные сети, 26,4% сократили персонал, 18,4% взяли кредит, 13,8% расширили ассортимент товаров или полностью его обновили", — говорится в отчете по итогам обследования более 2 тысяч предпринимателей в августе этого года.

При этом 66% предпринимателей малого и среднего бизнеса готовятся к новой волне коронавируса, а 34% продолжают работать без изменений.

В то же время, подавляющее большинство руководителей компаний (92,6%) ждут поддержки от государства (в первом полугодии 2021 года мерами господдержки воспользовались 34,6% бизнесменов). 25,9% из желающих помощи хотели бы, чтобы государство обеспечило гибкую систему налогообложения, которая учитывала бы доход предприятия, 19,8% – отмену страховых взносов. 12,6% ждут сокращения проверок контролирующих органов. Еще 11,7% хотят субсидий на зарплаты и развитие бизнеса, 9,4% — льготного кредитования, 7,4% — регулирования арендных ставок и 5,8% надеются на заморозку тарифов ЖКХ.

"Основной проблемой для малого бизнеса по-прежнему является падающий спрос, инфляция, высокие арендные ставки. Спрос на товары и услуги так и не восстановился у большинства предпринимателей и не вышел на докризисные показатели 2019 года. Несмотря на это 67% компаний не планируют закрывать бизнес в обозримом будущем", — отмечается в исследовании.

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