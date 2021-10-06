МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru – его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Минфин назвал причины острой ситуации с ценами на продукты

Аналитики проанализировали онлайн-продажи фастфуда в России в период с 1 января по 30 сентября 2021 года в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Средняя цена бургера за девять месяцев 2021 года выросла на 10,4% — до 311 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (281,6 рублей). Средняя стоимость картошки фри выросла на 18% — до 111 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (94,1 рубля). Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% — до 72,3 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (68,9 рубля)", — привели данные авторы исследования.

При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля — годом ранее средний чек составлял 314 рублей.

Согласно данным аналитиков, в общей структуре онлайн-продаж фастфуда бургеры и гамбургеры с января по сентябрь 2020 года занимали 74,1%, газированные напитки — 6,5%, картошка фри — 18,96%, но в период с января по сентябрь 2021 года доля продаж бургеров снизилась до 61,1%, картошки фри выросла до 24,2% (при этом, начиная с мая наблюдается ежемесячное падение продаж по продукту), доля газированных напитков также увеличилась в 2,5 раза, до 14,7%.

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