МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов планирует вернуть для импортирующих алкогольную продукцию стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обязательство предоставлять банковские гарантии в таможенные органы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на приложение к документу "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" в 2022–2024 годы. Требование распространяется только на крепкую алкогольную продукцию и вина.

Пересмотренные правила ввоза спиртного из стран ЕАЭС коснутся в первую очередь Армению и Белоруссию, пишет издание.

Как объясняет газета, наличие банковской гарантии предполагает, что финансовые обязательства берет на себя кредитная организация в случае, когда компания полностью или частично не оплатила акциз.

Издание называет главным поставщиком алкоголя в Россию среди стран ЕАЭС Армению с коньяком и бренди и Белоруссию с водкой.

В 2020 году из Армении было ввезено на российский рынок 3 миллиона декалитров коньяка. Из Белоруссии — 1,7 миллиона декалитров водки.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя объем импорта армянских вин небольшой — 175 тысяч декалитров.