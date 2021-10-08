МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. К концу текущего года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордным показателем с 2015-го, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции Минэкономразвития. Минпромторг прокомментировал возможность роста цен на продукты в России

В указанную группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

В среднем за год инфляция составит 6,8%. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

При этом в ведомстве полагают, что в 2022-2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в 4%.

На втором месте по подорожанию — продовольствие без учета овощей и фруктов. В министерстве ждут, что цены на него к окончанию 2021 года вырастут на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. В среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%.

В ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно, прогнозирует Минэкономразвития.

Также в министерстве ожидают, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

Читайте также:

Мировые цены на продовольствие в сентябре обновили рекорд за 10 лет