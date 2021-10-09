МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Нарваться на подделку на магазинных прилавках весьма вероятно — недобросовестные производители нередко фальсифицируют многие продукты, пользующиеся спросом. Чтобы обезопасить себя от контрафакта, не покупайте в местах несанкционированной торговли, изучайте упаковку и не стесняйтесь требовать у продавца ветеринарные сертификаты и другие документы, подтверждающие подлинность продукции, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Продуктовая депрессия: что подорожает этой осенью первым

СТРАШИЛКИ В СОЦСЕТЯХ

Тема поддельных продуктов — частый гость на просторах интернета. Страницы пестрят заголовками о рисе из пластмассы, горящем твороге и шоколаде, что, якобы, доказывает замену животного жира растительными маслами, прежде всего, дешевым пальмовым. Авторы таких новостей в доказательство ненатуральности продуктов выкладывают в сеть видеоролики, в которых продукты питания горят "ярким пламенем", рассказывает доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

В том, что продукты питания горят нет ничего удивительного — они состоят из органических веществ, и об этой способности органики известно любому школьнику из курса химии.

"Скорость и характер процесса горения зависит от влажности продукта, содержания белков, жиров, углеводов. А способность органических веществ сгорать при высокой температуре положена в основу методики определения минерального состава продуктов", — объясняет эксперт.

Так, история о "пластмассовом" рисе длится уже второй десяток лет. Новость о появлении подобного продукта впервые взорвала интернет-пространство еще в 2010 году в Китае. В 2016 году активно рассказывали, что в ряде африканских стран на рынках сбывают "пластмассовый" рис. В качестве "неопровержимого доказательства" этого факта показывались "прыгающие шарики, сделанные из такой крупы".

Однако надзорные органы за качеством пищевых продуктов и медикаментов указанных стран не обнаружили рис, в состав которого входила бы пластмасса. В России проверка Роспотребнадзора также не подтвердила версию о наличии "пластмассового" риса. Так что новость необоснованно раздута любителями "жареного", уверена Мясникова.

По ее словам, случаи подделки риса, действительно были, но они относились к "ассортиментной фальсификации", когда под видом элитных сортов риса продавали более дешевые. Но ни о какой пластмассе речь не шла.

Однако наткнуться на подделки в реальной жизни вполне возможно. Чаще всего подделывают относительно дорогие продукты — мясные и молочные, икру, алкогольные напитки, сыры, майонез, сливочное и оливковое масло, кофе. Разберемся с каждым из них по порядку.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

В производстве молочных продуктов чаще всего подделывают жировую часть, реже — белковую. Важно понимать, что фальсифицировать жировую фазу продукта производителю интересно там, где есть значимое количество жира в продукте. Иными словами, топ-3 опасных с этой точки зрения продуктов — масло, сметана, сыры, продолжает руководитель службы технологической поддержки компании "Фудмикс" Анна Гринвальд.

Молочный жир и молочный белок — дорогое сырьё, и в зависимости от того, какое соотношение расходов на жир и белок в молоке-сырце принято на предприятии. У условного завода в "Вилларибо" сметана 20 %-жирности может быть на треть дешевле, чем такая же сметана у завода в "Виллабаджо", даже при одинаковой стоимости молока-сырья.

"Поэтому, чтобы удержаться на полке, завод с дорогой сметаной "Виллабаджо" будет стараться удешевить её — сфальсифицировать чаще всего за счет замены части молочного жира в продукте на другой животный жир. Растительные жиры определяются в продукте легко и быстро, недорогими приборами, а вот для выявления фальсификации другими животными жирами придётся постараться, и если "Виллабаджо" сможет соблюсти баланс жирных кислот, то его вообще на этом не поймают", — говорит она.

Еще одна группа продуктов — молоко и молочные напитки с длинным сроком годности. Традиционно считается, что ультрапастеризованное молоко дешевле пастеризованного. Но на самом деле ритейлер мало зарабатывает на этом продукте. Отсюда жесткие рамки сырьевой себестоимости у производителя, и, как следствие, необходимость удешевить продукт, в том числе за счёт жировой фазы. Таким образом, молочные продукты, не имеющие ничего общего с коровой, увы, не редкость.

ИКРА НАТУРАЛЬНАЯ И НЕ ОЧЕНЬ

Больше всего подделке подвергается товар, который стоит дорого, потому что прибыль в этом случае может быть значительной, указывает начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.

Что касается икры, то, если мы говорим о подмене сырья, следует внимательно читать состав на этикетке. "Натуральная икра — икра лососевая зернистая, изготавливается из охлажденного или мороженого сырья. Имитация икры бывает двух видов: изготовленная из рыбьего жира или морских водорослей и рыбного бульона, и это отражается на этикетке в разделе "Состав", — поясняет она.

Настоящие икринки имеют шаровидную форму и состоят из тонкой полупрозрачной оболочки, полужидкой желточной массы и зародышевого ядра-глазка. Россиянам рассказали, сколько будет стоить красная икра перед Новым годом

При осмотре банки обязательно обращайте внимание на мелочи: замок должен находиться сверху банки, а не снизу. Проверьте, выбита ли гравировка на банке с датой изготовления или нанесена несмываемой краской, посмотрите, где и кем была икра произведена.

Обращайте внимание, есть ли обозначение ГОСТа: для икры лососевой зернистой действует ГОСТ 31794-2012 или ГОСТ 18173-2004, для осетровой — ГОСТ 7442-2017, для пробойной икры других видов рыб (щуки, минтая и прочих) — ГОСТ 1573-2011.

Также икра может быть изготовлена по ТУ (технические условия) или СТО (стандарт организации) с обязательным указанием номера документа.

Важна и информация о месте производства. Изготовитель в обязательном порядке указывает местонахождение и наименование производства, а также номер завода. Обязательная к размещению на этикетке следующая информация: название продукта; вид обработки; сорт (при наличии); вид рыбы, от которой получена икра, нормативный документ (ГОСТ, ТУ, СТО); знак соответствия (ЕАС); информация о пищевой и энергетической ценности; масса нетто и дата изготовления, для икры, изготовленной из мороженого сырья, — "произведено из мороженого сырья".

На крышке размещают в два ряда информацию о дате изготовления и мастере производства. В верхнем ряду — дата, месяц и год изготовления. В нижнем — номер мастера.

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ

Отличить поддельные консервы вполне можно по маркировке. По требованиям нормативной документации РФ, на крышку или дно банок консервов обязательно наносится следующая информация:

— Буква "Р"-индекс рыбной промышленности;

— Дата производства (число, месяц,год-6 цифр);

— номер смены (одна цифра);

— ассортиментный знак (три буквы или цифры), по которому можно узнать, какая рыба находится в банке;

— номер завода-изготовителя (при его наличии).

Маркер может быть нанесен двумя способами: несмываемой краской или с помощью выдавливания — выбитые изнутри символы, выпуклые на ощупь. В поддельных рыбных консервах краска, как правило, легко стирается. Нелегальные производители могут наклеивать неверные этикетки уже на готовые банки с рыбой и выбитыми или нанесенными несмываемой краской на них обозначениями, поэтому получается расхождение в ассортиментном знаке и информации на этикетке. СМИ узнало о скором подорожании рыбы в России

"Так что обязательно сравните, что написано на этикетке консервов и на дне (крышке) банки. Если информация не совпадает, значит, консервы поддельные", — поясняет Строева.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ФАЛЬСИФИКАТ

Чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, не стоит покупать продукцию на стихийных рынках, в нерасфасованном виде, без маркировки, предупреждают эксперты.

Доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова советует пользоваться проверенными брендами и ритейлерами, внимательно читать этикетки товара.

"Производитель достойного бренда, равно как и ритейлер, реализующий продукцию под собственной торговой маркой, никогда не станет продавать некачественный или поддельный продукт", — уверена она.

Ведь если потребитель, заподозрив подделку, обратится в орган по защите прав потребителей и проведет экспертизу, это нанесет огромный ущерб имиджу компании, а отзыв в социальных сетях о таком продукте и его производителе распространится мгновенно. Как магазины обводят вокруг пальца охотников за скидками

По словам Мясниковой, покупать продукты следует в известных и проверенных торговых точках, где осуществляется контроль продуктов питания.

"Не нужно стесняться требовать документы, подтверждающие качество и безопасность — покупатель имеет на это право. Если продавец такие документы не предоставил — откажитесь от покупки", — советует она.

Также обязательно надо проверять состав продуктов питания. Настоящий состав продукта можно проверить в приложении "Честный знак", отсканировав DM код.

На все продукты животного происхождения (мясо, рыба, молоко, яйца и т.д.) у продавца должно быть ветеринарное свидетельство, которое "так просто не получить". И покупатель всегда вправе попросить его у продавца если возникают сомнения в качестве продукта, говорит и Строева.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Если вы купили поддельный продукт, вы имеете полное право пожаловаться и в Роспотребнадзор, и в его территориальные органы.

По словам члена Ассоциации юристов России, юриста "Легес-Бюро" Дмитрия Уварова, ответственность для нарушителей предусматривает КоАП РФ ст. 14.7, 14.10.

Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара при производстве товара в целях сбыта либо при его реализации влечет штраф на граждан в размере от 3 до 5 тыcяч рублей; на должностных лиц — от 12 до 20 тысяч; на юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Частью 2 статьи 14.10. за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, предусмотрен штраф для граждан в размере двукратного размера стоимости товара, но не менее 10 тысяч рублей с конфискацией фальсификата. То же относится и к должностным лицам, но уже в размере трехкратного размера стоимости товара, но не менее 15 тысяч рублей; на юрлиц — в размере пятикратного размера стоимости товара, но не менее 100 тысяч рублей, заключил юрист.