МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Британское издание Daily Express выпустило опровержение ранее опубликованной им ложной информации о том, что разработчики российской вакцины от коронавируса Sputnik V якобы позаимствовали материалы для создания препарата у AstraZeneca. Песков высказался о публикации про "кражу" Россией формулы AstraZeneca

"Это было неправдой, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" — Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — широко известна", — говорится в опровержении.

Редакция признала, что опубликовала "ложную информацию" и "в качестве извинений" привела заявление Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося продвижением вакцины.

Так, отмечается, что "Спутник V" работает на платформе аденовируса человека, тогда как AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор. Также российская вакцина использует гетерогенную бустер-вакцинацию — два разных вектора, Ad26 и Ad5, для двух прививок для достижения более сильного и длительного иммунитет, в то время как AstraZeneca использует один и тот же вектор дважды.

Ранее газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости в апреле говорил, что версия про кражу формулы AstraZeneca является самым смешным мифом про "Спутник V".

Читайте также:

В России начинается производство вакцины AstraZeneca