МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Минтранс предложил увеличить госфинансирование грузоперевозок с целью снижения цен на овощи, пишут "Известия" со ссылкой на документы ведомства, направленные в правительство 23 сентября. Эксперт прокомментировал возможность роста цен на подсолнечное масло

Торговые сети в конце лета столкнулись с серьезным повышением тарифов на транспортировку овощей нового урожая — в некоторых случаях рост доходил до 30%. Ритейлеры опасались, что дорогая логистика не позволит им реализовывать "борщевой набор" по традиционной для этого периода низкой цене. Новый урожай обычно продают до конца октября.

В министерстве выделили 12 факторов, оказывающих давление на рост стоимости логистики. В частности, упоминается дефицит перевозчиков, устаревший парк машин, рост стоимости покупки и содержания парка большегрузов, изменение курса валют, увеличение цен на горюче-смазочные материалы.

Ведомство предлагает несколько вариантов решения проблемы. Например, использовать онлайн-платформы для поиска перевозчиков — биржи грузоперевозок. Это должно снизить дефицит водителей в отрасли. Кроме того, предполагается заключать долгосрочные договоры — это в целом позволит оптимизировать процессы. Главным министерство полагает расширить господдержку для лизинговых компаний, которые фактически продают в кредит предпринимателям новый транспорт.

Как отмечается в документах, на выплату субсидий лизинговым организациям предусмотрено 3,8 миллиарда рублей в 2021-м и 4,8 миллиарда в 2022 году. Такая поддержка, как указывается в бумагах, "представляется недостаточной".

В Минтрансе полагают, что объем субсидий можно увеличить за счет средств утилизационного сбора на ввозимые и отечественные автомашины. Ожидается, что эти поступления составят 398,4 миллиарда рублей в 2021 году и 420,5 миллиарда в 2022-м.

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