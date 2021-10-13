МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Лидерами среди российских городов по росту цен на первичном рынке жилья в сентябре стали Ростов-на-Дону, Махачкала и Белгород, на вторичном рынке — Чебоксары, Владивосток и Сыктывкар, говорится в исследовании Росбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

Согласно данным исследования, наиболее высокие темпы роста цен на первичном рынке жилья в сентябре текущего года были зафиксированы в Ростове-на-Дону — там стоимость квадратного метра выросла на 12,9%, Махачкале (7,4%) и Белгороде (6,8%). На четвертом месте расположился Псков, где квадратный метр в новостройке подорожал на 6,4%, пятерку лидеров замкнул Красногорск — там цены подросли на 6%.

В десятку городов с самыми высокими темпами роста цен на "первичку" также вошли Ханты-Мансийск (5,9%), Москва (5,7%) Тамбов (5,5%), Симферополь (5%) и Ярославль (5%).

Эксперты отметили, что на вторичном рынке жилья города с самой высокой "жилищной" инфляцией значительно отличаются. Так, больше всего стоимость квадратного метра выросла в сентябре в Чебоксарах — на 5,3%, во Владивостоке — на 4,9% и в Сыктывкаре — на 4,4%. В пятерку лидеров также вошли Краснодар и Архангельск, где квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 4,3% и 4,2% соответственно.

В десятку городов с самыми высокими темпами роста цен на "вторичку" также вошли Иваново (4,2%), Майкоп (3,8%), Биробиджан (3,5%), Великий Новгород (3,5%) и Калуга (3,3%).

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