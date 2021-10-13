МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Жилые дома со встроенными персональными огородами для жителей появятся в России, первое такое здание планируется начать строить в Самаре в 2024 году, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. Названы российские города с самой высокой "жилищной" инфляцией

Данный проект реализуется в рамках дорожной карты рынка FoodNet НТИ в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РФ.

"Ряд компаний FoodNet НТИ имеют действующие проекты в области ситифермерства. Мы провели переговоры с одной крупной строительной компанией и она готова наши наработки по сити-фермерству внедрить в свой проект по строительству жилья. Первый такой дом будут строить с нуля в Самаре. Проектирование начнется в 2022 году, обычно оно занимает полтора-два года для нетипового здания, строительство планируется начать в 2024 году. В дальнейшем этот проект может стать тиражируемым для других регионов", — сообщил Чарный.

Он уточнил, что сейчас есть несколько вариантов строительства такого дома. "Первый вариант — жилой дом, в подвалах которого будут размещены сити-фермы. Жители каждого подъезда смогут самостоятельно выращивать овощи или фрукты и потреблять их, делиться ими с другими подъездами. Другой вариант — вертикальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам внутри здания. То есть в проекте квартиры будет указано, где может быть расположен шкаф с персональной сити-фермой. Еще один вариант — встроенные помещения на технических этажах для выращивания овощей и фруктов, чтобы люди могли получить продукты, не выходя из дома", — уточнил он.

Такие сити-фермы, по словам эксперта, могут быть построены только в новостройках. "Со старыми домами нужно провести очень дорогостоящую экспертизу, потом сделать проект и пройти госэкспертизу этой реконструкции. Построить новый дом будет дешевле", — пояснил он.

Такие огороды могут быть как платными, так и бесплатными. "Для кого-то это будет вариант трудоустройства. Например, вы можете платить квартплату в виде ухода за огородом или садом подъезда", — заключил Чарный.

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