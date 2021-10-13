МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Доля разводов среди ипотечных заёмщиков в России в разы меньше среднего по стране показателя и не превышает 3-5%, при этом решение о разводе негативно сказывается на платёжной дисциплине клиентов, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Финансист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят

"На сегодня порядка 50% ипотечных заёмщиков — это люди находящиеся в браке — в абсолютном значении их количество достигает более 1,5 миллиона. Более того, большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей. Согласно экспертным данным, более половины всех заёмщиков из доли семейных оформили обременение после рождения ребёнка", — сказано в исследовании.

Отмечается, что доля разводов среди ипотечных заёмщиков в разы меньше, чем в среднем по России. "Она не превышает 3-5% против 50% в целом по стране. Согласно последним данным социологических опросов, каждый второй брак в России заканчивается разводом. Таким образом, на текущий момент, как минимум, 45-75 тысяч ипотечных заёмщиков находится в разводе или в процессе бракоразвода", — подсчитали эксперты.

Решение о разводе негативно сказывается на платёжной дисциплине клиентов, при этом основными причинами выхода в дефолт, на которые ссылаются более 90% всех ипотечных должников, остаются финансовые трудности и нехватка средств для поддержания привычного образа жизни. По данным НАПКА, на сегодня дефолт по ипотеке допустило порядка 20 тысяч семейных пар, из них в разводе находится уже 15-20% клиентов.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель отметил, что ипотечные кредиты чаще становятся предметом спора между супругами, чем остальные виды кредитных обязательств, хотя процент разводов среди ипотечников не высокий. "Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в том, что супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заемщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах", — добавил он.

Российские семьи, у большинства из которых есть кредиты, после пандемии столкнулись с массовым количеством разводов, при этом многие россияне после расставания обращаются к услугам сервисов знакомств, сообщил основатель сервиса OneStepDating Сергей Пехерт. "По нашим данным, 70% разведённых готовы к новым отношениям, но лишь 20% готовы принять на себя кредитные обязательства партнёра", — указал он.

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