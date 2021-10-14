МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом, рассказали "Известиям" в Торгово-промышленной палате. Управляющие компании поддержали повышение взносов на капремонт

Эту прерогативу могут передать региональным операторам по управлению жильем.

Создание органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года, разработанном Минстроем.

В настоящее время

Сейчас управляющую компанию выбирают граждане — собственники жилья. Однако из-за новой нормы они фактически могут лишиться права определять управляющие организации, говорится в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии, который направят в Минстрой.

В то же время стратегия предполагает, что региональные операторы будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан — фактически предлагается создание "общего котла" на покрытие ущерба, сказано в отзыве ТПП.

Вероятно, определенную сумму добавят к плате за содержание домов — средства будут отчисляться регоператорам, сказал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Операторы будут накапливать средства на счетах и определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет, также предположил эксперт.

"Данное предложение абсолютно не соответствует нормам Жилищного кодекса РФ, который установил, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления им", — объяснил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

В Минстрое изданию сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, и говорить о разработанных инициативах преждевременно.

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