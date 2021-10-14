МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вовремя оплатить коммунальные квитанции — правильно и хорошо, но недостаточно. Важно сохранить чеки или квитанции с отметками об оплате на положенный по закону срок — 3 года. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда ваша управляющая компания предъявит вам иск или требование оплатить то, за что вы уже платили. Об этом рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Действительно, управляющая компания может ошибаться. Кроме того, она может смениться.

"Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании", — подчеркивает он.

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Что касается электронных платежей — казалось бы, вы оплатили квитанцию через электронные платежи, и хранить ничего не надо. Но представьте ситуацию, что ваш банк заблокировал ваш счет, и в момент, когда управляющая компания подаст на вас в суд, у вас не будет к нему доступа. По словам Минко, это часто происходит как раз с крупнейшими банками, а у маленьких банков могут, например, отозвать лицензию.

"Так что, все платежи через электронные системы также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками", — подытожил эксперт.