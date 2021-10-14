МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия с 9 ноября отказывается от ограничений на полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это касается городов, из которых возобновлено международное авиасообщение, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперт рассказал, сколько будут стоить туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

В оперштабе отметили, что вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. "По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года… снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — указано в сообщении.

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