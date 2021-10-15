ТЮМЕНЬ, 15 окт — ПРАЙМ. Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые рейсы с пятницы, первые полеты запланированы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, сообщили в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов". Эксперт оценил возможность роста цен на авиабилеты в России

"Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые рейсы с 15 октября, до конца месяца начнут выполняться полеты в Москву (UTair), Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7)", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться по два раза в неделю, в Москву – три, в Санкт-Петербург – до четырех. В случае высокого спроса число рейсов в Москву может быть увеличено до пяти в неделю.

"Для Тобольска с населением около 100 тысяч человек это довольно серьезный транспортный потенциал, который во многом обусловлен туристическим значением этого старинного города. До строительства аэропорта сюда ежегодно приезжало около 400 тысяч гостей, и есть все основания рассчитывать на то, что эта цифра станет еще внушительнее", – рассказал директор по стратегическим коммуникациям "Аэропортов регионов" Евгений Красиков.

Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тобольска, введенная в эксплуатацию в марте 2021 года, позволяет принимать среднемагистральные самолеты, пропускная способность воздушной гавани составит до 380 человек в час. Инициатором и инвестором строительства аэропорта выступила компания "Сибур", а обустройство подъездных дорог профинансировала Тюменская область.

Читайте также:

В трех регионах России приостановлены полеты в малые аэропорты