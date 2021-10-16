ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Государственный департамент подтвердил, что с 8 ноября иностранным гражданам для въезда в США необходимо быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, которые одобрены американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, в число которых российский "Спутник V" не входит. Описан наихудший вариант развития пандемии в России и мире

Ранее Белый дом заявил, что новые меры, требующие вакцинацию от COVID иностранцев для пересечения границ, вступят в силу 8 ноября.

"Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября… Вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Ни одна из российских вакцин, в том числе наиболее распространенная "Спутник V", одобрения ВОЗ или FDA на данный момент не получила.

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