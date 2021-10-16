МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. МВД РФ и министерство транспорта России подготовили поправки к правилам дорожного движения, где впервые дано определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим, следует из проекта постановления правительства РФ. В России почти втрое увеличились продажи электросамокатов

В частности, документ (имеется в распоряжении РИА Новости) предлагает внести изменения в постановление совета министров − правительства РФ от 23 октября 1993 года "О правилах дорожного движения".

"Средство индивидуальной мобильности" – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)", — указывается в документе.

Ранее в ведомствах указывали, что необходимо определиться с термином "средство индивидуальной мобильности", чтобы можно внести его в правила дорожного движения.

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