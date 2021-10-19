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США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
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США хотят привлечь компанию "Газпром" к ответственности за нарушение своих санкций. Об этом заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо, не уточняя деталей. Это заявление... ПРАЙМ, 19.10.2021
бизнес, новости, сша, газпром, северный поток - 2, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. США хотят привлечь компанию "Газпром" к ответственности за нарушение своих санкций. Об этом заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо, не уточняя деталей.
Это заявление было сделано после того, как сенаторы выразили критику за отказ США от санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2".