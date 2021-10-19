ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. США хотят привлечь компанию "Газпром" к ответственности за нарушение своих санкций. Об этом заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо, не уточняя деталей.

Это заявление было сделано после того, как сенаторы выразили критику за отказ США от санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2".