МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. В России могут подорожать макароны — производители уведомили торговые сети о повышениях цен на 15–20%, пишут "Известия". Рост цен на огурцы в России резко ускорился

Причиной этого стало то, что цены на зерно выросли на десятки процентов за последние месяцы.

Правительство в связи с этим поручило ФАС и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов. В сентябре производители макарон обратились в кабмин с просьбой сдержать подорожание пшеницы.

В ФАС сообщили, что проанализируют причины подорожания пшеницы до 10 ноября.

Также, согласно поручениям, Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз должны изучить вопрос об оказании мер господдержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на пшеницу.

В России со 2 июня действует механизм зернового демпфера, призванный сгладить скачки цен. Пошлины на экспорт пшеницы плавающие — их размер рассчитывают еженедельно на основе стоимости контрактов на поставки за рубеж, которые фиксируют на Московской бирже. Цена отсечения составляет 200 долларов за тонну, 70% от превышения — размер пошлины. Полученные средства власти направляют на поддержку производителей.

Как рассказали изданию в Минсельхозе, ведомство прорабатывает вопрос расширения мер господдержки аграриев в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий.

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