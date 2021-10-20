МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Есть три товара, на которые не стоит ждать роста цен в ближайшее время из-за переизбытка продуктов на рынке или по причине падения спроса со стороны населения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Первый такой товар — яблоки.

"Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года", — отметила она. Год дорогих макарон. Какие продукты подорожают в ближайшие месяцы

Что касается отечественных овощей, то тут динамика цен будет зависеть от собранного урожая и возможности его закладки в хранилища. Поздний сев из-за холодной весны отодвинул сроки сбора урожая в этом году. Если погодные условия в ближайшее время позволят собрать урожай, то цены постепенно стабилизируются и начнут снижаться.

Падение спроса и большие остатки нераспроданных товаров (из-за стремительного роста цен в весенне-летний период) у продавцов будут способствовать дальнейшему снижению цен на ряд строительных материалов. В их число входит металлочерепица, доска, ДСП.

Из-за окончания сезона отпусков эксперт прогнозирует снижение цен на услуги гостиниц, санаториев и пансионатов, ряда туристических маршрутов. Однако по мере приближения новогодних праздников цены снова пойдут вверх, добавляет Долгова.

Если говорить о закупке каких-либо товаров впрок, то здесь собеседница агентства видит смысл делать запасы только по тем товарам, которые имеют длительный или неограниченный срок годности. Например, бытовая химия.

"Но нужно понимать, что любой всплеск спроса может спровоцировать еще большее повышение цен ритейлерами, а в условиях проблем с логистикой — дефицит товара на полках магазинов, что опять подстегнет цены", — добавляет она. Аналитик назвал предпосылки к новому подорожанию продуктов в России

Из непродовольственных товаров целесообразно поторопиться тем, кто хочет сменить гаджеты. Объемы их производства не увеличиваются, советует доцент. Так, Apple уже предупредил партнеров, что запланированный объем выпуска новых iPhone 13 может сократиться в последнем квартале. На цены электроники давят постоянно растущие издержки: к существенному подорожанию металлов и кризису с поставками чипов в последний месяц добавился энергетический кризис в Поднебесной.

Поэтому замедления темпов роста цен на эту группу товаров ждать не приходится, а традиционная черная пятница вряд ли порадует ощутимыми скидками, подытожила она.