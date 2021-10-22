МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Квитанции и чеки на оплату ЖКУ лучше хранить в течение трех лет, поскольку именно таков срок исковой давности, в течение которого поставщики ресурсов, УК, ТСЖ или коллекторы могут через суд потребовать взыскания долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом "АиФ" рассказала исполнительный директор гильдии УК в ЖКХ Вера Москвина. Юрист предупредил о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ

"Сюрпризы бывают разные. Например, управляющая компания по ошибке предъявит иск с требованием об оплате долга, которого на самом деле нет. Также возможна ситуация, когда при смене УК предыдущая организация передаёт данные по платежам не в полном объёме. И новая начинает требовать оплату повторно", — отметила она.

В то же время по ее словам, это не значит, что нужно хранить горы бумажных чеков и квитанций в шкафу.

"Со временем они могут выгореть, порваться, будут плохо читаться. Намного удобнее и выгоднее оплачивать ЖКУ через онлайн-банк или госуслуги. В офисах банков проценты выше. При этом, если возникнет спорная ситуация, всегда можно пойти в банк и попросить выписку со счёта о том, как вы оплачивали ЖКУ. Справки за последние три года они предоставляют бесплатно", — сказала она.

Читайте также:

Юристы объяснили, за что владельцам квартир грозят большие штрафы