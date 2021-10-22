МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября — начала ноября, пишут "Известия" со ссылкой на представителей крупных торговых сетей. Эксперты рассказали, когда Банк России победит инфляцию

Производители объясняют это подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин.

В Минсельхозе сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. Так, в 2021 году введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основы для корма — сои и соевого шрота. Животноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна, шротов, а также инвесткредиты на строительство и модернизацию объектов.

В числе поддерживающих мер — выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Ритейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично.

Гендиректор "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров считает, что ритейл будет стараться максимально сдерживать рост цен. По его словам, в денежном выражении на мясо и мясную продукцию приходится 15% продаж потребительских товаров.

Покупатели уже переключились с более дорогого мяса на более дешевое, и следующее, что они могут сделать, — сократить его потребление, считает эксперт.

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