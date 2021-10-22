МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Максимальный тариф за проезд легковых машин по новым платным дорогам в России может вырасти с 3,65 до 8 рублей за километр, по уже действующим — до 5 рублей, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"С целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках, представляется целесообразным установления максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км", — говорится в документе, разработанном Минтрансом РФ.

В проекте также отмечается, что средний размер тарифа за проезд по платным федеральным автодорогам в России (2,65 рубля за км) ниже значения среднего тарифа в европейских странах.

В целом, максимальный тариф за проезд по платным трассам в стране составляет 3,65 рубля. "Необходимый уровень максимального размера платы составляет… 5 руб. за 1 км в ценах 2021 года", — уточняется в тексте.