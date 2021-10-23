МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ опроверг официальный выход рекомендаций регионам относительно организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов и сферы услуг в период длинных выходных в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. В Крыму ужесточили ограничительные меры для туристов

В пятницу издание РБК сообщило, что Минпромторг предложил регионам разрешить непродовольственному ритейлу, а также заведениям общественного питания и объектам, оказывающим бытовые услуги, в период нерабочих дней и других ограничений из-за коронавируса принимать посетителей, если у них есть действующий QR-код.

В пресс-службе Минпромторга опровергли официальный выход рекомендаций.

"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", — сказали в Минпромторге.

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