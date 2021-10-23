Директор по развитию RNC Pharma Беспалов заявил о высокой инфляции на рынке лекарств
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Инфляция на фармацевтическом рынке находится на достаточно высоком уровне, рассказал "АиФ" эксперт фармрынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
По его словам, цены на препараты за последние два года росли темпами, опережающими инфляцию в целом по экономике. "Начиная с лета ситуация выправляется, но динамика здесь относительно скромная, к тому же осенью вслед за всплеском заболеваемости, очевидно, последует и рост цен", — отметил он.
Эксперт выделил несколько причин этого. Во-первых, цены на сырье в большинстве случаев фиксированы в валюте, и любая нестабильность на валютном рынке автоматически приводит к их повышению. Второе — это эпидемия коронавирусной инфекции, во время которой спрос на отдельные виды лекарств резко возрос, а вместе с ним — и их стоимость.
"Третье — наши внутрироссийские реалии, в частности, оказывает влияние введение маркировки на лекарства, расходы на которые производители неизбежно закладывают в стоимость", — заключил Беспалов.
Директор фармдистрибьютора "Интер-С Групп" Настасья Иванова объяснила, что повышение цен на лекарства, составляющие основу ассортимента любой аптеки, связано с многими факторами: постоянным ростом себестоимости производства, нестабильным курсом рубля, тотальной зависимостью отечественного фармрынка от импорта.
При этом есть большой блок важнейших лекарственных препаратов, около 800 позиций, цены на которые фиксирует государство, и их рост можно назвать минимальным. Но производителям поставлять свою фармпродукцию по низким ценам невыгодно, и чтобы компенсировать потери, многие производители повышают стоимость других своих препаратов, тем самым усиливая «лекарственную» инфляцию.
Иванова отметила, что дальнейший рост цен на лекарства неминуем — он будет связан как с сезонным фактором, так и с окончанием партий, закупленных по старым ценам.
По ее мнению, для преодоления этого кризиса необходимо увеличивать государственное финансирование, в том числе организовать софинансирование государством закупки импортных субстанций. Также нужно вводить систему лекарственного страхования, что обеспечило бы получение гражданами даже дорогостоящих лекарств бесплатно или с большой скидкой, сказала она. "Но глобально только стабилизация российской экономики может привести к стабилизации цен на лекарства", — подчеркнула эксперт.
Читайте также:
https://1prime.ru/business/20211023/835019484.html