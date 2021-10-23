МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Инфляция на фармацевтическом рынке находится на достаточно высоком уровне, рассказал "АиФ" эксперт фармрынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Эксперты определили самые популярные лекарства в эпоху COVID

По его словам, цены на препараты за последние два года росли темпами, опережающими инфляцию в целом по экономике. "Начиная с лета ситуация выправляется, но динамика здесь относительно скромная, к тому же осенью вслед за всплеском заболеваемости, очевидно, последует и рост цен", — отметил он.

Эксперт выделил несколько причин этого. Во-первых, цены на сырье в большинстве случаев фиксированы в валюте, и любая нестабильность на валютном рынке автоматически приводит к их повышению. Второе — это эпидемия коронавирусной инфекции, во время которой спрос на отдельные виды лекарств резко возрос, а вместе с ним — и их стоимость.

"Третье — наши внутрироссийские реалии, в частности, оказывает влияние введение маркировки на лекарства, расходы на которые производители неизбежно закладывают в стоимость", — заключил Беспалов.

Директор фармдистрибьютора "Интер-С Групп" Настасья Иванова объяснила, что повышение цен на лекарства, составляющие основу ассортимента любой аптеки, связано с многими факторами: постоянным ростом себестоимости производства, нестабильным курсом рубля, тотальной зависимостью отечественного фармрынка от импорта.

При этом есть большой блок важнейших лекарственных препаратов, около 800 позиций, цены на которые фиксирует государство, и их рост можно назвать минимальным. Но производителям поставлять свою фармпродукцию по низким ценам невыгодно, и чтобы компенсировать потери, многие производители повышают стоимость других своих препаратов, тем самым усиливая «лекарственную» инфляцию.

Иванова отметила, что дальнейший рост цен на лекарства неминуем — он будет связан как с сезонным фактором, так и с окончанием партий, закупленных по старым ценам.

По ее мнению, для преодоления этого кризиса необходимо увеличивать государственное финансирование, в том числе организовать софинансирование государством закупки импортных субстанций. Также нужно вводить систему лекарственного страхования, что обеспечило бы получение гражданами даже дорогостоящих лекарств бесплатно или с большой скидкой, сказала она. "Но глобально только стабилизация российской экономики может привести к стабилизации цен на лекарства", — подчеркнула эксперт.

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