МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Многие потребители склонны приобретать товары в многочисленных магазинах беспошлинной торговли, duty-free, расположенных по всему миру, преимущественно в аэропортах. Но эксперты утверждают, что лучше с осторожностью относиться к таким покупкам, иначе есть риск потратить больше, чем следовало бы.

По мнению Эрин Конрад, специалиста компании CouponPal.com, даже те товары, приобретение которых в заведениях беспошлинной торговли может показаться выгодным, вполне вероятно, окажутся дешевле в обычных магазинах, и перед покупкой следует провести своего рода небольшое исследование. Россияне массово скупают туры на популярные островные курорты

Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов. Эксперт уточнила, что это могут быть изысканный шоколад или кофе (а также другие уникальные сувениры, хотя далеко не все), которые не найти в магазинах той местности, где постоянно проживает путешественник. Впрочем, в случае с сувенирами тоже не помешает осторожность: если путешественник ещё не успел ступить на землю той страны, которую намерен посетить, то кажущийся привлекательным местный сувенир в duty-free может обойтись дороже, чем в других доступных для туристов местах.

Редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак считает, что магазины беспошлинной торговли представляют собой хорошие места для покупки отдельных «брендовых» товаров, которые редко продаются со скидкой (Chanel, Louis Vuitton, Hermes и т.п.), поскольку, по крайней мере, в магазинах duty-free они не облагаются налогами.

Но есть и целый ряд товаров, которые стоят в этих заведениях как минимум не меньше, чем в обычных магазинах розничной торговли. В частности, электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель. Такие товары лучше покупать в Интернете или в крупном розничном магазине. Следует быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом следует избегать покупок тех предметов одежды, на которые лишь нанесены упоминания о стране пребывания.

Эксперты предупреждают, что не стоит приобретать в duty-free и косметику, за исключением элитной, которая обычно не продается в других магазинах, но часто предлагается по привлекательным ценам именно в заведениях duty-free. Среди прочих товарных групп, на которые не следует обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, эксперты назвали фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки на глаза.