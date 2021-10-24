МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Инвестировать в недвижимость Москвы нужно уже сейчас, поскольку в ближайшее время снижения цен на квартиры в столице ожидать не стоит, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" эксперт по недвижимости, наставник этичного сообщества риэлторов Ярослав Кобаладзе. Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

По его словам, единственный случай, когда можно отложить покупку, — начало строительства и старт продаж квадратных метров определенной новостройки. "Сейчас цены более-менее стабилизировались, но кардинального спада никогда не было и не будет. Так что ждать положительных для покупателя перемен на рынке недвижимости просто бессмысленно. Никакого снижения цен на жилье в ближайшее время не будет ни в Москве, ни в регионах. Напротив, к концу года стоимость квадратного метра может вырасти на 10 процентов", — отметил эксперт.

Кобаладзе добавил, что продавцы будут ждать роста покупательского спроса. При этом собственники готовы пойти на компромисс и сделать скидку.

Купить квартиру в Москве с адекватным ценником удастся лишь тем, кто активно мониторит рынок и ждет дешевого варианта, заключил специалист.

Читайте также:

Эксперты не исключили рост стоимости частных домов из-за льготной ипотеки