Эксперт рассказал, когда выгоднее купить квартиру в Москве
Эксперт Кобаладзе: инвестировать в недвижимость Москвы нужно уже сейчас
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МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Инвестировать в недвижимость Москвы нужно уже сейчас, поскольку в ближайшее время снижения цен на квартиры в столице ожидать не стоит, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" эксперт по недвижимости, наставник этичного сообщества риэлторов Ярослав Кобаладзе.
По его словам, единственный случай, когда можно отложить покупку, — начало строительства и старт продаж квадратных метров определенной новостройки. "Сейчас цены более-менее стабилизировались, но кардинального спада никогда не было и не будет. Так что ждать положительных для покупателя перемен на рынке недвижимости просто бессмысленно. Никакого снижения цен на жилье в ближайшее время не будет ни в Москве, ни в регионах. Напротив, к концу года стоимость квадратного метра может вырасти на 10 процентов", — отметил эксперт.
Кобаладзе добавил, что продавцы будут ждать роста покупательского спроса. При этом собственники готовы пойти на компромисс и сделать скидку.
Купить квартиру в Москве с адекватным ценником удастся лишь тем, кто активно мониторит рынок и ждет дешевого варианта, заключил специалист.