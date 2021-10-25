МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Котировки акций американской компании Tesla в пятницу обновили исторический рекорд и достигли 910 долларов, капитализация компании таким образом превысила 900 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов. Прототип героя "Игры на понижение" закрыл ставку против акций Tesla

Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до 909,68 доллара. Предыдущий рекорд в 900,4 доллара был установлен 25 января. В результате капитализация компании превышает сейчас 900 миллиардов долларов.

Перед этим компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка — в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда.

Затем также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента Tesla до "ВВ+" с "ВВ" с позитивным прогнозом.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.