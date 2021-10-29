МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам 2020-2021 финансового года (завершился 27 сентября) увеличилась в 4,5 раза к прошлому году — до 4,199 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Фондовый рынок США закрылся на новых максимумах

Разводненная прибыль на акцию составила 3,54 доллара против 0,79 доллара год назад. Выручка компании выросла на 23,6% — до 29,06 миллиарда долларов. За финансовый год компания открыла 1173 новые кофейни.

В четвертом квартале чистая прибыль компании выросла в 4,5 раза в годовом выражении и составила 1,764 миллиарда долларов. Выручка выросла на 31,3%, до 8,146 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,49 доллара против 0,33 доллара годом ранее. За квартал сеть открыла 538 новых кофеен, завершив год с рекордным числом кофеен по всему миру в 33,833 тысячи.

"Наше хорошее завершение финансового 2021 года, которое включает рекордные показатели в четвёртом квартале, демонстрирует устойчивость Starbucks и повышает ценность самых смелых стратегических шагов … Сегодня мы объявляем об удвоении инвестиций в наших партнеров и сотрудников … Мы ожидаем, что наш высокий темп деловой активности, повышение операционной эффективности и продолжающееся увеличение кофеен по всему миру профинансируют эти беспрецедентные инвестиции, обеспечив нам еще один год значительного роста", — приводятся в релизе слова главы компании Кевина Джонсона (Kevin Johnson).

В результате этих инвестиций компания рассчитывает повысить среднюю заработную плату до 17 долларов в час к лету 2022 года.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.

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