МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие авиаперевозчики США призывают госдепартамент к "немедленным действиям", чтобы решить вопрос о дополнительных правах на полеты в воздушном пространстве России, говорится в письме отраслевого объединения. Доходы авиаперевозчиков могут сократиться из-за нерабочих дней

Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков — American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, — в письме от 14 октября попросила о вмешательстве непосредственно госсекретаря Энтони Блинкена.

"Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России", — говорится в письме, которое цитирует агентство Рейтер.

Авторы послания предупреждают, что без таких прав американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

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