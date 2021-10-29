МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет прививаться не чаще раза в полгода, а возможно, и реже, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Проценко рассказал, когда возникает риск повторно заболеть коронавирусом

"Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться — ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", — сказал он, отвечая на вопрос, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), которую разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Спикер подчеркнула, что данный вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.

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