МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Ограничиваться первым этапом прививки от коронавируса рискованно, второй укол нужно сделать в сроки, предусмотренные разработчиками вакцины, заявил в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. СМИ: в Кремле готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации

По его словам, два укола позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции. Он уточнил, что вакцинация завершается только после введения второй дозы препарата.

Если официальная рекомендация производителя вакцины "Спутник V" гласит, что второй компонент вакцины должен вводиться через 21 день, то это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день, рассказал врач. Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. "Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой", – подчеркнул Чурадзе.

При этом он отметил, что если не завершить прививку и слишком сильно затянуть с получением второго компонента препарата, то есть риск заболеть COVID-19. После заболевания продолжать цикл вакцинации можно только после консультации с врачом.

В этом случае специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. "Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода. Тут нужно решать вопрос индивидуально, исходя из уровня антител, наличия постковидного синдрома и других осложнений", – считает Чурадзе.

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