МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. То, что европейское законодательство по регистрации вакцинных препаратов не гармонизировано с российским, — одна из причин, почему отечественные вакцины от коронавируса еще не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом в интервью "Вечерней Москве" заявил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург объяснил, почему даже привитые от коронавируса могут заболеть

По его словам, есть ряд проблем, которые возникают именно из-за этой несогласованности. "Просто для примера. В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими", — отметил он.

По словам Гинцбурга, это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая — они разные, поэтому их приходится гармонизировать в процессе проверки, что влечет задержки

Гинцбург уверен, что если бы признание вакцины "Спутник V" велось по результатам ее практического использования, то процесс пошел бы быстрее. По его словам, прививочная кампания показала, что отечественная вакцина блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса — но чиновники EMA и отчасти Всемирной организации здравоохранения не хотят этого видеть.

"Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом. Если на их рынок и выходят какие-то отечественные препараты, то они выпускаются под брендами европейских фармацевтических гигантов. С нашей вакциной мы так поступить не можем по очевидным причинам. Вот из-за такого множества шероховатостей создается ситуация, в которой при желании можно найти поводы придраться", — подчеркнул ученый.

Он также заметил, что сейчас в мире продолжается очень сильная конкуренция за денежные потоки между различными производителями вакцин от коронавируса и странами, где работают фармацевтические компании.

В то же время в Центре Гамалеи надеются, что "Спутник V" получит регистрацию в ВОЗ в ближайшее время.

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