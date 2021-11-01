МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В России с 1 ноября 2021 года вступает в силу новый ГОСТ для окон и балконных дверей, который может привести к их удорожанию, но не станет обязательным для застройщиков. Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

В новой версии появился целый раздел, в котором отдельно выделены списки требований по обеспечению безопасности при мытье окон и разрушении остекления. Также, в частности, прописаны механизмы защиты от несанкционированного проникновения в здание, профилактика выпадения из окон детей.

Для защиты детей теперь на окнах новостроек необходимо устанавливать "нестандартный" механизм открывания или фурнитуру с замками, прокомментировал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. По его словам, это однозначно приведет к удорожанию окон.

По подсчетам директора по строительству "Гранель" Андрея Зимонова, ГОСТ в целом приведет к удорожанию оконных конструкций в диапазоне 3-25% в зависимости от выполнения того или иного требования.

"Например, использование детского замка безопасности в зависимости от ширины створок добавляет около 2-5%. Противовзломная фурнитура с грибообразной ручкой удорожает материал на 5-7%, но обычно она необходима лишь в окнах на первом этаже. Применение антивандальной пленки может повысить стоимость оконной конструкции до 25%", — подсчитал Зимонов.

Паюшин из Freeviser считает, что от введения новых правил следует ожидать незначительного увеличения стоимости строительства. При этом данный ГОСТ на территории России, скорее всего, будет добровольным, уточнил директор направления "Инжиниринг" группы компаний SRG Алексей Ефанов. По его словам, этот стандарт заменяет собой три других ГОСТа, которые имели статус стандартов добровольного применения.

"Чтобы не идти на удорожание и уложиться в запланированный бюджет, застройщики могут пойти на определенные уловки, связанные, например, с удешевлением пластика или фурнитуры", — предположил Паюшин.

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