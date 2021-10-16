Юрист Прокофьев напомнил о праве вернуть деньги за ремонт в новостройке через налоговый вычет
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Россияне, которые приобрели жилье в новостройке без отделки, вправе вернуть часть потраченных средств на ремонт путем оформления налогового вычета, рассказал РИА Недвижимость зампред Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.
Размер вычета составляет 13% от суммы расходов, но с учетом лимита имущественного вычета в размере 2 миллионов рублей. Если квартира в новостройке стоила 1,5 миллиона рублей, а на отделку потрачено 500 тысяч рублей, то общая сумма, которую можно компенсировать, составит 260 тысяч рублей. Если квартира была куплена в браке, то супруги могут компенсировать до 520 тысяч рублей.
"Вычет положен всем категориям лиц, купившим квартиру в новостройке без отделки напрямую у застройщика", — сказал юрист.
При этом в договоре долевого участия должно быть обязательно отражено, что квартира приобретается именно без отделки, поскольку с формулировкой "без ремонта" налоговая инспекция с большей долей вероятности в вычете откажет. Если отделка частично выполнена застройщиком, то необходимо четко описать в документе, какие работы входят в стоимость, а какие – нет.
К вычету будут приняты расходы, которые указаны в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Согласно законодательству, можно вернуть деньги, потраченные на установку дверей и окон, укладку плитки, монтаж напольных покрытий и потолка, оклеивание стен обоями, установку съемных и раздвижных перегородок, монтаж электропроводки, водопроводных систем, отопления и даже кондиционеров. Также к вычету можно заявить расходы на покупку отделочных материалов, оплату отделочных работ и составления проекта и сметы.
"Для получения налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию, подав ее в налоговый орган, приложив документы, подтверждающие расходы: чеки, акты, договоры, платежи и расписки, из которых будет понятно, что средства потрачены на выполнение работ и покупку материалов", — сказал Прокофьев.
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