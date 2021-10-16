МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Россияне, которые приобрели жилье в новостройке без отделки, вправе вернуть часть потраченных средств на ремонт путем оформления налогового вычета, рассказал РИА Недвижимость зампред Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев. Юрист рассказала, кому государство вернет деньги за лекарства

Размер вычета составляет 13% от суммы расходов, но с учетом лимита имущественного вычета в размере 2 миллионов рублей. Если квартира в новостройке стоила 1,5 миллиона рублей, а на отделку потрачено 500 тысяч рублей, то общая сумма, которую можно компенсировать, составит 260 тысяч рублей. Если квартира была куплена в браке, то супруги могут компенсировать до 520 тысяч рублей.

"Вычет положен всем категориям лиц, купившим квартиру в новостройке без отделки напрямую у застройщика", — сказал юрист.

При этом в договоре долевого участия должно быть обязательно отражено, что квартира приобретается именно без отделки, поскольку с формулировкой "без ремонта" налоговая инспекция с большей долей вероятности в вычете откажет. Если отделка частично выполнена застройщиком, то необходимо четко описать в документе, какие работы входят в стоимость, а какие – нет.

К вычету будут приняты расходы, которые указаны в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Согласно законодательству, можно вернуть деньги, потраченные на установку дверей и окон, укладку плитки, монтаж напольных покрытий и потолка, оклеивание стен обоями, установку съемных и раздвижных перегородок, монтаж электропроводки, водопроводных систем, отопления и даже кондиционеров. Также к вычету можно заявить расходы на покупку отделочных материалов, оплату отделочных работ и составления проекта и сметы.

"Для получения налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию, подав ее в налоговый орган, приложив документы, подтверждающие расходы: чеки, акты, договоры, платежи и расписки, из которых будет понятно, что средства потрачены на выполнение работ и покупку материалов", — сказал Прокофьев.

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