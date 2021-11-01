МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Никаких нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса "Спутник V" нет даже у тех, кто уже ревакцинировался, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Медведев высказался о перспективах развития ситуации с коронавирусом

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", — сказал он, отвечая на вопрос, как люди переносят вакцинацию "Спутником V", когда делают прививку в третий раз.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В России также созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", которую разработал Центр имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н".

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