МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Более 120 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Власти рассказали о ситуации в нижегородском аэропорту "Стригино"

По информации на 22.30 мск вторника, во "Внуково" 25 рейсов задержаны, 13 отменены, в "Домодедово" — 63 рейса задержаны, пять отменены, в "Шереметьево" — шесть рейсов задержаны, девять отменены.

Ранее пресс-секретарь аэропорта "Домодедово" Александр Власов сообщил, что воздушная гавань планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится.

Во вторник утром более 200 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах, по данным "Яндекс.Расписания". Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника.

Ранее сообщалось, что двадцать задержанных рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в Москву