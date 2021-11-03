МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Огурцы в России за октябрь подорожали на 48,7% по сравнению с предыдущим месяцем, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%, говорится в сообщении Росстата. "Подложили свинью". Нефть выводят на новый виток подорожания

"В октябре продолжился рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на огурцы — на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%", — сообщает статистическое ведомство.

В частности, цены на огурцы в пяти регионах России выросли на 3,1-20%, в 24 субъектах — на 20,1-45%, в 31 — на 45,1-60%, в 25 — на 60,1-93,9%. Цены на помидоры в девяти субъектах выросли на 1,2-20%, в 36 — на 20,1-50%, в 27 — на 50,1-70%, в девяти — на 70,1-83,0%, в трех регионах — в 1,9-2,1 раза. В Камчатском крае помидоры стали дешевле на 1%.

При этом в октябре лимоны подешевели на 14,9%, яблоки — на 5%, репчатый лук — на 2,4%, виноград — на 1,9%, морковь — на 1,8%, белокочанная капуста — на 0,2%.

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