МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российское статистическое ведомство рассказало о недельном изменении цен на ряд товаров и услуг: продовольствия, топлива, связи, цен на стройматериалы и иную продукцию.

ПРОДУКТЫ

Рост цен на мясо кур, яйца и подсолнечное масло в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на гречку и сахар — ускорился, следует из данных Росстата. В России резко подорожал еще один популярный продукт

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,57%, в том числе в 50 регионах — на 0,1-1%, в 18 — на 1,1-3,4%. В шести субъектах цены не изменились, еще в 11 — снизились на 0,1-1,4%. За предыдущую неделю, с 19 по 25 октября, мясо кур подорожало на 0,79%, а с начала года по 1 ноября цена на него выросла на 26,37%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 1,82% (с 19 по 25 октября — на 2,09%, а с начала года яйца выросли в цене на 5,86%). В 56 субъектах цены выросли на 0,2-3%, в 17 регионах — на 3,1-6,1%.

"В четырех субъектах цены не изменились. В восьми субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,2-2,9%", — указывает Росстат.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,85%, в том числе в 44 регионах страны — на 0,1-1%, в 26 — на 1,1-3,4%.

"В девяти субъектах цены не изменились. В шести субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1%", — сообщает статистическое ведомство. С 19 по 25 октября цены на сахар выросли на 0,59%, а с начала года по 1 ноября — прибавили 6,66%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,16%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,3%. В 46 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-2,7%, в 16 субъектах цены не изменились, в 23 — снизились на 0,1-1,4%. С начала года по 1 ноября подсолнечное масло подорожало на 6,45%.

Гречка с 26 октября по 1 ноября выросла в цене на 1,34%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,94%, а с начала года цены поднялись на 15,45%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,54% (за предыдущий период — на 0,61%, рост с начала года — на 6,99%), черный хлеб — на 0,5% (за предыдущий период — на 0,4%, с начала года — на 6,29%), макаронные изделия — на 0,47% (после роста на 0,52%, с начала года цены увеличились на 8,82%).

Вермишель повысилась в цене на 0,39% (за предыдущий период — увеличение на 0,55%, рост с начала года — 8,57%). Цены на белый хлеб выросли на 0,49% (неделей ранее — на 0,3%, рост с начала года — на 6,29%). Цены на рис увеличились на 0,76% (неделей ранее — на 0,63%, с начала года — выросли на 4,48%), на пшено — на 0,48% (за предыдущий период — на 0,4%, с начала года — уменьшились на 2,96%).

Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, капуста вновь подорожала; а лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных ведомства.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,7%. В частности, картофель подорожал на 1,42%, свежая белокочанная капуста — на 0,1%, свежие огурцы — на 9,66%, помидоры — на 5,27%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь — на 0,33%, яблоки — на 0,49%.

С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста — на 86,18%, лук — на 18,91%, морковь — на 30,44%, помидоры — на 3,07%. Огурцы с начала года подешевели на 18,77%, яблоки — на 4,97%.

За предыдущий период, с 19 по 25 октября, картофель вырос в цене на 2,3%, огурцы — на 11,37%, помидоры — на 7,16%. Капуста тогда подешевела на 0,07%, лук — на 0,66%, морковь — на 0,13%, яблоки — на 1,12%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,8%.

С 26 октября по 1 ноября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,8%), печенье (на 0,7%), сливочное масло (на 0,6%). Говядина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин и шоколадные конфеты подорожали на 0,4%; молоко и жирный творог — на 0,3%.

Цены на сметану, сухие молочные смеси для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли на 0,2%; на свинину, мороженую рыбу и соль — на 0,1%. Стоимость сычужных сыров снизилась на 0,3%.

БЕНЗИН

Средняя розничная цена бензина в России в октябре вновь увеличилась – на 0,62% по отношению к сентябрю, а с начала года бензин подорожал на 6,88%, свидетельствуют материалы Росстата.

При этом инфляция в России за октябрь составила 1,11%, а с начала года потребительские цены выросли на 6,49%.

Как ранее сообщал Росстат, за сентябрь бензин в России подешевел на 0,4%, а в августе — подорожал на 1,4%.

Розничные цены на бензин в октябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли на 7,09%. Инфляция за этот период составила 8,13%.

Рост стоимости дизельного топлива в октябре по сравнению с сентябрем находился в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Точную цифру Росстат не приводит.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за период с 25 октября по 1 ноября выросла на 28 копеек, ускорив рост по сравнению с предыдущей неделей, и составила 51,3 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

На предыдущей неделе, по данным Росстата, розничная цена на дизельное топливо выросла на 16 копеек. Бензин дорожал менее заметными темпами — в среднем на 7 копеек.

По данным службы, за минувшую неделю средняя цена на бензин в стране выросла на 12 копеек и составила 49,31 рубля за литр. В частности, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 11 копеек — до 46,37 и 50,17 рубля соответственно. А стоимость литра бензина Аи-98 достигла 58,05 рубля, увеличившись на 14 копеек.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Больше всего он подорожал в Магадане – на 0,8%, Абакане и Чите – на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Рязани – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Цены на стройматериалы в России снизилась в октябре на 0,7%, говорится в материалах статистического ведомства РФ.

"Цены на строительные материалы в среднем снизились на 0,7%, в том числе на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные и металлочерепицу – на 4,9%, доски обрезные – на 0,1%", — указывается в них.

При этом подорожали стекло оконное листовое (на 3,6%), кирпич красный (на 2,1%), краски масляные, эмали отечественные (на 1,2%), цемент тарированный (на 1%), рубероид (на 0,9%), ламинат (на 0,8%), линолеум (на 0,7%).

Месяц назад цены на стройматериалы в России снизились на 1,3%.

При этом с начала года удорожание стройматериалов составляет 23,75%, за год — 25,8%, указывается в материалах.

УСЛУГИ СВЯЗИ

Стоимость услуг связи в России в октябре увеличилась на 0,21% по сравнению с сентябрем, а с начала года — на 0,24%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с октябрем 2020 года услуги связи подешевели на 0,02%.

Кроме того, как указывает статистическое ведомство, за октябрь на 2,3% подорожала отправка "простой посылки" по России.

Электротовары и другие бытовые приборы в России за месяц подорожали на 0,6%, с начала года — на 3,29%, а в годовом выражении — на 4,46%. Телерадиотовары в октябре выросли в цене на 1,25%, с начала года — на 10,14%, по сравнению с октябрем 2020 года рост составил 10,01%.

В частности, как отмечает Росстат, за месяц на 1-1,9% увеличились цены на мониторы для настольного компьютера, телевизоры и электропылесосы. Снизились цены на стационарные телефонные аппараты – на 0,8% и электрические триммеры – на 0,4%. Фотоаппараты также стали стоить дешевле.

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ

Стоимость проживания в двухзвездочных гостиницах России за октябрь выросла на 5,5% по сравнению с сентябрем текущего года, следует их данных Росстата.

"В октябре среди услуг туризма и отдыха выросли цены: на проживание в хостелах и гостиницах двух-трехзвездочных – от 0,4% до 5,5%, билеты в музеи и на выставки – на 1,8%, театры – на 1,6%, кинотеатры – на 0,4%", — сообщает статистическое ведомство. В частности, проживание в трехзвездочных гостиницах за прошлый месяц подорожало на 2,1%, в двухзвездочных — на 5,5%.

В свою очередь стоимость путевок в Турцию снизилась на 13,5%, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – на 3,9%, санатории и дома отдыха, пансионаты – соответственно на 2,3% и 1,4%, а также экскурсионные туры по России – на 2,1%, автобусные экскурсии – на 0,5%, проживание в гостиницах одно, четырёх-пяти звёзд и мотелях – на 0,4-0,5% к предыдущему месяцу.

По данным Росстата, в целом цены на санаторно-оздоровительные услуги в России в октябре подешевели на 1,79% по сравнению с сентябрем, с начала года повысились на 5,53%, а по сравнению с октябрем прошлого года они увеличились на 5,52%. Услуги гостиниц и прочих мест проживания подорожали за месяц на 1,42%, с начала года — на 18,99%, а за год — на 18,26%.

В свою очередь цены на услуги зарубежного туризма за прошлый месяц уменьшились на 2,56%, а по сравнению с концом декабря 2020 года увеличились на 2,96%, по сравнению с сентябрем прошлого года — также на 2,96%.

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