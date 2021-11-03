МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста — на 86,18%, лук — на 18,91%, морковь — на 30,44%, помидоры — на 3,07%, следует из данных Росстата. В России резко подорожал еще один популярный продукт

Мясо кур с начала года по 1 ноября подорожало на 26,37%, следует из данных. Яйца за такой же период выросли в цене на 5,86%.

Огурцы с 1 января подешевели на 18,77%, однако за последний месяц взлетели в цене почти на 50%. За неделю они прибавили в цене на 9,7%.

Вермишель с начала года подорожала на 8,57%. Яблоки, напротив, подешевели на 4,97%.

Ранее Росстат рассказал о недельном изменении цен на ряд товаров и услуг