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2021
https://1prime.ru/business/20211103/835128152.html
Росстат рассказал, какие продукты рекордно выросли в цене с начала года
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С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста — на 86,18%, лук — на 18,91%, морковь — на 30,44%, помидоры — на 3,07%, следует из данных Росстата. Мясо... ПРАЙМ, 03.11.2021
потребрынок, бизнес, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста — на 86,18%, лук — на 18,91%, морковь — на 30,44%, помидоры — на 3,07%, следует из данных Росстата.
Мясо кур с начала года по 1 ноября подорожало на 26,37%, следует из данных. Яйца за такой же период выросли в цене на 5,86%.
Огурцы с 1 января подешевели на 18,77%, однако за последний месяц взлетели в цене почти на 50%. За неделю они прибавили в цене на 9,7%.
Вермишель с начала года подорожала на 8,57%. Яблоки, напротив, подешевели на 4,97%.
Ранее Росстат рассказал о недельном изменении цен на ряд товаров и услуг