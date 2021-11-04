МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В Шанхае в четверг состоится церемония открытия IV Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), на котором свою продукцию представят более 30 российских компаний. "Интер РАО": КНР просит вдвое увеличить поставки электроэнергии

Церемония открытия состоится 4 ноября, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи с приветственным словом. Сама выставка начнет работать с пятницы.

Как ранее сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ), 34 российские компании планируют участвовать в выставке, примерно половина из них будет представлена онлайн, а половина – офлайн. На российском стенде будут работать более 10 переводчиков, которые прошли все необходимые карантинные мероприятия.

Российские компании, в частности, представят продукцию агропромышленного комплекса, в том числе продукты питания, потребительские товары, а также продукцию автомобильного сегмента.

Всего, по словам организаторов, в импортном ЭКСПО примут участие около 3 тысяч предприятий из 127 стран и регионов. Кроме того, 58 стран и три международные организации представят национальные онлайн-экспозиции. Количество экспонентов и стран, зарегистрированных на ЭКСПО этого года, превзошло показатели прошлогодней выставки.

Выставка продлится до 10 ноября.

Ранее в минкоммерции КНР заявили, что за первые девять месяцев этого года объем торговли Китая и РФ впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов за первые три квартала года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов. По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.