МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В жилых помещениях многоквартирных домов правилами противопожарной безопасности запрещено складировать горючие и взрывоопасные материалы, а также хранить в них баллоны с горючими газами, рассказала РИА Недвижимость член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. Наследникам объяснили, какие долги по наследству они могут не платить

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила пожарной безопасности. По ним в многоквартирных домах запрещено хранить горючие газы в баллонах, складировать горючие и взрывоопасные материалы, а также использовать бензин, керосин, иные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, отметила она.

В частных домах для хранения таких материалов нужно отводить специализированное помещение или пристройка, где должна быть пометка "Огнеопасно". Также категорически запрещено оставлять без внимания источники открытого огня.т.

Если пожарная инспекция в ходе проверки обнаружит нарушение, то штраф за него может составить до 3 тысяч рублей.

"В целом можно сказать, что внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности всего дома", — подчеркнула юрист.

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